Диетолог Поляков: в день можно съедать не более 400 граммов голубики

Сезонные фрукты и овощи врачи рекомендуют приобретать небольшими порциями, так как длительное хранение снижает их питательные свойства. Особенно быстро теряют свежесть такие ягоды, как клубника и черешня. Овощи и фрукты можно хранить в специальной секции холодильника, но долго оставлять их там не рекомендуется, пишет Царьград.