Диетолог Поляков: в день можно съедать не более 400 граммов голубики

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков ответил, сколько можно съедать голубики в день без вреда для здоровья. По его словам, от 200 до 400 граммов ягоды в день являются вполне допустимой и адекватной порцией.
В беседе с aif.ru специалист также рассказал о пользе этого продукта. Он отметил, что в голубике содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения, уменьшают воспалительный фон и укрепляют сосуды.
Эти вещества поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С.
В Центральной России сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь, однако пик качества и самого активного сбора урожая приходится на июль-август.
Ранее диетолог рассказала, сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья. Для здорового взрослого человека порция арбуза может составлять от 300 до 500 граммов. Это количество позволяет избежать перегрузки организма сахарами и при этом восполнить жидкость, передает 360.ru.
Сезонные фрукты и овощи врачи рекомендуют приобретать небольшими порциями, так как длительное хранение снижает их питательные свойства. Особенно быстро теряют свежесть такие ягоды, как клубника и черешня. Овощи и фрукты можно хранить в специальной секции холодильника, но долго оставлять их там не рекомендуется, пишет Царьград.