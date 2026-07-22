Гастроэнтеролог Белоусов: в сутки опасно съедать больше 1,5 кг арбуза

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов дал совет, какую порцию арбуза можно съедать в день без вреда для здоровья. Для здорового человека разумная порция составляет примерно 300−500 граммов за один раз, при этом в течение дня можно съесть около 1−1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и медицинских ограничений.
В беседе с Газета.ru врач объяснил, что арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому многие воспринимают его как продукт, который можно есть практически без ограничений. Однако он подчеркнул, что в мякоти содержится достаточно много быстрых углеводов.
Большие объемы арбуза за короткое время могут привести к дискомфорту: ощущению переполнения желудка, вздутию и частому мочеиспусканию. Кроме того, из-за высокого содержания воды плод способен временно увеличивать нагрузку на почки.
Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность. Он пояснил, что большое количество арбуза или других богатых водой продуктов увеличивает объем жидкости, который должен переработать организм. Для здорового человека это обычно не проблема, но при заболеваниях почек или сердечно-сосудистой системы избыток может быть нежелателен.
Для детей с трех лет нормальная порция составляет 50−80 граммов. Если ребенок нормально переносит фрукт, то ему можно съедать до 150 граммов лакомства, сообщает 360.ru.
Покупка нарезанных арбузов с прилавков может обернуться отравлением. После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды, сообщает aif.ru.
Перед выбором арбуза главное убедиться, что ягода спелая. Главная угроза от ранних арбузов заключается не столько в нитратах, сколько в месте их приобретения и условиях хранения, сообщает Царьград.