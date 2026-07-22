Гастроэнтеролог Белоусов: в сутки опасно съедать больше 1,5 кг арбуза

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов дал совет, какую порцию арбуза можно съедать в день без вреда для здоровья. Для здорового человека разумная порция составляет примерно 300−500 граммов за один раз, при этом в течение дня можно съесть около 1−1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и медицинских ограничений.