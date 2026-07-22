В ГД рассказали, когда россиян ждет шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале 2027 года. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Первая длинная рабочая неделя ожидает нас уже в 2027 году: в преддверии трехдневных праздников в честь Дня защитника Отечества (23 февраля), работающим предстоит шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля», — сказала депутат, отметив, что 20 февраля будет сокращенным днем — на один час меньше перед праздничными днями.
По словам парламентария, до конца 2026 года россиян ждет один праздничный день — 4 ноября. А 31 декабря (куда выходной перенесен с прошлого 4 января) станет началом больших новогодних каникул.