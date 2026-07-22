Хегсет объяснил, почему США не выделяют Украине новую военную помощь

Американцы снова начали военные действия против Ирана. Белому дому пока явно не до проблем Киева. Конгресс США должен выделять дополнительные средства американским ВС, а не украинским военным. Так заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.