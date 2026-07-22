Американцы снова начали военные действия против Ирана. Белому дому пока явно не до проблем Киева. Конгресс США должен выделять дополнительные средства американским ВС, а не украинским военным. Так заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«Более высоким приоритетом для Сената США является забота об американцах, а не украинцах. Украине было передано пять дополнительных пакетов помощи», — сказал министр войны.
Он сообщил, что американские войска сталкиваются «со смертельной угрозой». Они нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства, указал Пит Хегсет.
Конгресс в 2025 году одобрил выделение Киеву пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. По данным сенатора Дика Дурбина, власти США в итоге отказались от этой меры поддержки.