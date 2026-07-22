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В России для школьников подготовили 3 списка литературы, включая книги о героях СВО

Списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации.

Источник: AmurMedia

Министерство просвещения России направило в школьные библиотеки российских регионов три списка литературы — произведения из обязательной программы, для внеклассного чтения и патриотической направленности. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что подготовка списков литературы является еще одним шагом к формированию единого образовательного пространства.

«Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Вместе с тем списки литературы станут надежным ориентиром для учителей и родителей в вопросе приобщения детей к чтению», — отметил Сергей Кравцов.

Помимо списка произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, а также для внеклассного чтения, Минпросвещения опубликовало на своем сайте перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Он был разделен на группы и разделы:

для 1 — 4-х классов: «О родной земле» (6+), «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» (6+), «О великих людях России» (6+);

для 5 — 9-х классов: «О родной земле» (6+), «Полководцы Святой Руси» (6+), «На страже русской земли» (6+), «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» (6+), «О великих людях России» (6+), «Zа наших» (12+);

для 10 — 11-х классов: «На страже русской земли» (6+), «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» (6+), «О великих людях России» (6+), «Zа наших» (12+).

Списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации. Они созданы в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока.

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