В России для школьников подготовили 3 списка литературы, включая книги о героях СВО

Списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации. Они созданы в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока.