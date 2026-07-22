«Скорая помощь» в кастрюле: Почему мясной бульон назначают при простуде не только бабушки, но и учёные

Есть определённые нюансы в технологии бульонов, которые, возможно, будут полезны. Погружение мяса для варки в холодную или горячую воду не влияет на количество растворимых веществ в бульоне, а длительность тепловой обработки оказывает большее влияние, чем температура греющей среды. Эти концептуальные данные обеспечат получение бульона высокой степени прозрачности. Следует учитывать, что при варке бескостной говядины в воду переходит около 2% растворимых веществ. При варке костных бульонов в течение 3 ч в воду переходит от 2,0 до 2,5% растворимых веществ от массы костей.