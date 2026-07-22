Психолог Никишина дала рекомендации родителям по использованию ИИ детьми

Психолог считает, что взрослым стоит заранее взять ситуацию под контроль, не дожидаясь возникновения проблем у ребенка. «Я думаю, что позиция родителей, озвучиваемая для их собственных детей, должна быть такая: ты можешь познакомиться с этой технологией, ты можешь посмотреть, как она работает, ты можешь использовать ее ресурсы в житейских задачах. Но задачи, связанные с обучением, должны быть изолированы от использования [ИИ]», — подчеркнула Никишина.