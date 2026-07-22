Минцифры предложило разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

В России может появиться механизм возвращения денег людям, которых обманули кибермошенники. Схему разработало Минцифры. Речь о механизме «обратного взыскания средств», который описан в проекте приказа ведомства. Документ размещён на сайте Минцифры и доступен здесь.
В проекте приказа содержится доктрина по борьбе с киберпреступлениями. В рамках доктрины предполагается «установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям». Это и есть механизм обратного взыскания.
Также предполагается ввести ряд механизмов по предотвращению мошеннических действий.
Напомним, кибермошенники чаще всего используют три главные уловки.
Ранее сообщалось, что в последнее время фиксируется всплеск мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО), выдаваемого за новую или удаленную из маркетов версию «нужного» и «полезного» сервиса или приложения.
Тем временем мошенники добрались до кормушек для домашних животных. Они могут использовать их как инструмент для слежки за владельцами.