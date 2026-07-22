Минцифры предложило разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

В проекте приказа содержится доктрина по борьбе с киберпреступлениями. В рамках доктрины предполагается «установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям». Это и есть механизм обратного взыскания.