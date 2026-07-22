Что будет с ЕГЭ в ближайшие годы: Рособрнадзор дал пояснение

Российских школьников успокоили — никаких серьезных изменений в структуре ЕГЭ не планируется. Революционных нововведений в течение двух лет не будет. Об этом оповестил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в диалоге с ТАСС.
Он анонсировал скорую публикацию демоверсий экзаменов. Материалы появятся до 1 сентября. В содержание предметов не планируется вносить серьезные изменения. Однако корректировки некоторых заданий будут, уведомил глава Рособрнадзора.
«В ближайшие два года чего-то такого, что революционно повлияет на тот или иной предмет или вообще на экзамен, мы пока не видим», — резюмировал Анзор Музаев.
Он также сообщил, что в этом году впервые зафиксирована попытка использования искусственного интеллекта на ЕГЭ. Организация продавала микронаушники и приложение с ИИ для помощи выпускникам.