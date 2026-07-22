Туристку с травмой головы эвакуировали из района Полины Осипенко

— С учётом гористой местности пеший подъём к месту происшествия занял несколько часов. Это достаточно большая физическая нагрузка. Жара также усиливала трудность спасательной операции, — отметил Александр Лунин. — При этом стоит отметить, что руководитель тургруппы и сами участники показали свою слаженность, оказали первую помощь на месте получения травмы пострадавшей и также помогли нам доставить женщину к воздушному судну.