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Туристку с травмой головы эвакуировали из района Полины Осипенко

35-летнюю женщину с повреждением головы доставили в Хабаровск и госпитализировали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершилась спасательная операция по эвакуации пострадавшей туристки. Сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России на вертолёте Ми-8 доставили 35-летнюю женщину в краевой центр, где её госпитализировали в медицинское учреждение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в районе имени Полины Осипенко. Женщина в составе зарегистрированной туристической группы получила травму головы во время движения по маршруту. Для оказания помощи к месту происшествия вылетели спасатели и бригада территориального центра медицины катастроф.

Спасательная операция проходила в сложных условиях. Местность, где находилась пострадавшая, была гористой, с крупными каменными россыпями — курумником. Вертолёт не смог приземлиться непосредственно в точке, где лежала травмированная женщина. Воздушное судно совершило посадку на удалении более километра от неё. Оставшийся путь спасателям пришлось проделывать пешком.

На месте происшествия к ним присоединились участники туристической группы. Вместе они на носилках доставили пострадавшую к вертолёту, где её уже ждала медицинская бригада.

Начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Лунин подробно рассказал о ходе операции.

— С учётом гористой местности пеший подъём к месту происшествия занял несколько часов. Это достаточно большая физическая нагрузка. Жара также усиливала трудность спасательной операции, — отметил Александр Лунин. — При этом стоит отметить, что руководитель тургруппы и сами участники показали свою слаженность, оказали первую помощь на месте получения травмы пострадавшей и также помогли нам доставить женщину к воздушному судну.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас жизни и здоровью пострадавшей туристки ничего не угрожает. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства получения травмы уточняются. Спасатели напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности при прохождении сложных маршрутов и регистрировать свои группы в поисково-спасательных отрядах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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