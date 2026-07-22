Министр обороны Британии извинился за шутку об отпущенных из тюрем преступниках

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Уэз Стритинг принес извинения за шутку о выпущенных из тюрем преступниках.
21 июля портал Guido Fawkes опубликовал видеозапись разговора Стритинга с министром юстиции Алексом Норрисом и главой МВД Шабаной Махмуд, который состоялся на Даунинг-стрит до начала первого заседания нового кабинета министров во главе с премьером страны Энди Бернэмом. Во время беседы глава Минобороны пошутил, что Махмуд теперь должна считать Норриса своим врагом, поскольку Минюст из-за перегруженности тюрем реализует программу досрочного освобождения заключенных вопреки интересам МВД.
Эти высказывания вызвали волну возмущения в социальных сетях, учитывая, что схема властей не пользуется популярностью в британском обществе. «Я надеюсь, что все могут видеть, что в этом подтрунивании над новым министром юстиции не было злого умысла, — написал Стритинг в X. — Но я признаю, что это очень серьезная тема, и приношу извинения за непреднамеренную обиду, нанесенную в результате этого дурачества».
С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать программа, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По состоянию на октябрь 2025 года почти 40 тыс. человек были освобождены по этой схеме. Британские власти ранее подчеркивали, что схема не будет распространяться на заключенных, которые были осуждены за серьезные насильственные преступления и преступления на сексуальной почве на срок от четырех лет. Согласно данным Минюста, пенитенциарная система загружена почти на 98%.