Министр обороны Британии извинился за шутку об отпущенных из тюрем преступниках

С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать программа, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По состоянию на октябрь 2025 года почти 40 тыс. человек были освобождены по этой схеме. Британские власти ранее подчеркивали, что схема не будет распространяться на заключенных, которые были осуждены за серьезные насильственные преступления и преступления на сексуальной почве на срок от четырех лет. Согласно данным Минюста, пенитенциарная система загружена почти на 98%.