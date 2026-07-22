Газманов объяснил популярность своих хитов у молодежи искренностью

Народный артист России Олег Газманов, которому 22 июля исполняется 75 лет, заявил в интервью РИА Новости, что секрет популярности его хитов у зумеров заключается в искренности.
— Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом — моя искренность, наверно, это подкупает. Это невозможно просчитать, — сказал он.
По словам артиста, популярность также объясняется тем, что пришло их время: когда страна переживает испытания, нужны песни со смыслом. Газманов отметил, что не пишет песни специально для детей или взрослых, но песня «Танки» пользуется успехом у детей с четырех и пяти лет, а «Вперед, Россия!» поют из коляски.
В последние годы Газманов стал кумиром молодежи. Поклонники создают мемы с его хитами. Всплеск популярности произошел после выступления на «Новой волне», где он станцевал с женой под песню «Я по жизни загулял». Видео стало вирусным и запустило флешмоб «Танцуй, как Газманов». Артист поддержал тренд, записав видеоурок и объявив конкурс, говорится в материале.
Газманов поднял размер своего гонорара за выступление на два миллиона рублей — теперь артист берет семь миллионов рублей за концерт длительностью около 45 минут. Причиной стала внезапная популярность среди представителей молодого поколения.