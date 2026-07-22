Газманов объяснил популярность своих хитов у молодежи искренностью

По словам артиста, популярность также объясняется тем, что пришло их время: когда страна переживает испытания, нужны песни со смыслом. Газманов отметил, что не пишет песни специально для детей или взрослых, но песня «Танки» пользуется успехом у детей с четырех и пяти лет, а «Вперед, Россия!» поют из коляски.