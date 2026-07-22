В Хабаровском крае 22 июля осадков не ожидается, воздух прогреется до +34 градусов

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Синоптики обещают преимущественно тёплую и сухую погоду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевом центре завтра осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Днём воздух в Хабаровске прогреется до +30…+32 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 3−8 метров в секунду.
В южных районах Хабаровского края прогнозируют кратковременный дождь. Ночная температура там установится на отметках от +16 до +21 градуса. Днём воздух прогреется до +29…+34 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду.
В центральных районах региона существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит от +14 до +21 градуса. Днём синоптики обещают от +28 до +33 градусов. Ветер северо-восточный, 4−10 метров в секунду.
В северных районах края завтра также будет сухо. Ночная температура там колеблется от +8 до +19 градусов. Днём воздух прогреется от +13 до +32 градусов. Ветер восточных направлений, 5−12 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что такая погода характерна для середины лета в Хабаровском крае. Жителям и гостям региона рекомендуют в дневные часы находиться в тени и пить больше воды, чтобы избежать перегрева. Водителям советуют быть внимательными на дорогах в южных районах, где возможен кратковременный дождь.
В МЧС России по Хабаровскому краю напомнили, что в связи с высокими температурами возрастает риск лесных пожаров. Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.
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