Невролог Алексеев: зависимость к кофе формируется в три стадии

Ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев объяснил, как формируется кофейная зависимость.
Любые аддикции формируются из-за сбоев в работе «системы награды» в мозге. Ключевую роль играет дофамин, который не только приносит удовольствие, но и служит сигналом о том, что действие важно, его нужно запомнить и повторить. При этом мозг может посчитать «полезным» даже сиюминутное удовольствие от кофе, скроллинга ленты или шопинга, которое в перспективе способно привести к проблемам.
В итоге формирование зависимости проходит в несколько стадий. На первой — закрепление связи между действием и удовольствием. На второй — она встраивается в метаболизм организма. Третья стадия — деградация, когда изменения становятся тяжелыми и необратимыми. При этом врач заметил, что ненаркотические стимулы, такие как кофеин, почти всегда остаются на первой стадии.
В бесед с Газета.ru Алексеев добавил, что существуют люди, предрасположенные не к конкретной зависимости, а к их формированию в целом. Он пояснил, что определенного «гена любви к кофе» нет, однако есть комбинации генов, создающие базу для зависимого поведения. У некоторых людей «порог удовольствия» выше, поэтому им требуется большее количество вещества для достижения эффекта. В других случаях генетика влияет на работу префронтальной коры мозга, отвечающей за волевые решения. Врач указал, что тревожные люди являются одной из самых уязвимых категорий, так как главная причина их склонности к зависимостям — желание быстро успокоить мозг и снизить внутреннее напряжение.
Но полностью отказываться от напитка не стоит, поскольку безопасная доза индивидуальна. Если после кофе усиливается сердцебиение или беспокойство, дозу следует снизить. Также не рекомендуется пить его на пустой желудок или после 14:00.
Если привычка уже пагубно влияет на жизнь и здоровье, доктор заключил, что важно начать решать проблему. По его мнению, расшатанную систему награды можно восстановить, однако просто отказаться от привычки недостаточно. Выход заключается в том, чтобы научить себя получать удовольствие неразрушительными методами. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.
Кстати, употребление кофе только утром положительно сказывается на здоровье, в отличие от тех, кто пьет его в течение дня, сообщает aif.ru.
Кстати, частое употребление кофе может привести к повышенной выработке соляной кислоты, что, в свою очередь, усиливает его негативное воздействие на желудок. Усиленная выработка кислоты может привести к болям, жжению и тошноте, передает Царьград.