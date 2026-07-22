Невролог Алексеев: зависимость к кофе формируется в три стадии

В бесед с Газета.ru Алексеев добавил, что существуют люди, предрасположенные не к конкретной зависимости, а к их формированию в целом. Он пояснил, что определенного «гена любви к кофе» нет, однако есть комбинации генов, создающие базу для зависимого поведения. У некоторых людей «порог удовольствия» выше, поэтому им требуется большее количество вещества для достижения эффекта. В других случаях генетика влияет на работу префронтальной коры мозга, отвечающей за волевые решения. Врач указал, что тревожные люди являются одной из самых уязвимых категорий, так как главная причина их склонности к зависимостям — желание быстро успокоить мозг и снизить внутреннее напряжение.