Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино смог расположить к себе американского лидера Дональда Трампа. Они сблизились во время ЧМ-2026. Теперь Дональд Трамп хочет, чтобы Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем ООН. Так пишет газета The New York Post со ссылкой на близкий к президенту США источник.
«Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей», — говорится в статье.
Источник также утверждает, что президент FIFA «из кожи вон лез», чтобы сблизиться с американским лидером. Они в том числе вместе вышли на вручение наград футболистам по окончанию турнира.
Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем объяснил кандидату на пост генсека ООН Маки Салу требования России к претендентам на должность. Они провели личную встречу.