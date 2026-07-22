«Умеет объединять людей»: Трамп видит главу FIFA следующим генсеком ООН

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино смог расположить к себе американского лидера Дональда Трампа. Они сблизились во время ЧМ-2026. Теперь Дональд Трамп хочет, чтобы Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем ООН. Так пишет газета The New York Post со ссылкой на близкий к президенту США источник.