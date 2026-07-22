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«Умеет объединять людей»: Трамп видит главу FIFA следующим генсеком ООН

Трамп хочет, чтобы глава FIFA Инфантино стал новым генсеком ООН.

Источник: Комсомольская правда

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино смог расположить к себе американского лидера Дональда Трампа. Они сблизились во время ЧМ-2026. Теперь Дональд Трамп хочет, чтобы Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем ООН. Так пишет газета The New York Post со ссылкой на близкий к президенту США источник.

«Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей», — говорится в статье.

Источник также утверждает, что президент FIFA «из кожи вон лез», чтобы сблизиться с американским лидером. Они в том числе вместе вышли на вручение наград футболистам по окончанию турнира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем объяснил кандидату на пост генсека ООН Маки Салу требования России к претендентам на должность. Они провели личную встречу.

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