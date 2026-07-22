В Госдуме предложили пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО

«Лимиты, которые существуют, много лет не менялись, — сказал депутат. — Мы с группой коллег неоднократно предлагали увеличить размеры страховых выплат [по ОСАГО]. В том числе мы предложили дополнительную поддержку страховых компаний, которой можно и нужно сегодня в соответствии с законом пользоваться, чтобы можно было повысить лимиты, не повышая тарифы».