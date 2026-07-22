Актера Дмитрия Поднозова кремируют

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Он проходил обучение в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. С 1989 года является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным. Среди его недавних заметных кинопроектов — «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и другие. В 2018 году фильм с участием артиста «Сердце мира» был удостоен гран-при фестиваля «Кинотавр».