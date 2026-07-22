Музаев: Серьезных нововведений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет

По словам Музаева, до 1 сентября будут опубликованы демоверсии, в отдельные задания внесут корректировки, но в целом предметы сильно не изменятся. При этом работа по совершенствованию ЕГЭ продолжается: ведется подготовка к введению практической части по физике и химии, обсуждается расширение устной части по гуманитарным предметам. Однако эти изменения будут вводиться постепенно до 2030 года, передает ТАСС.