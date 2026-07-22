Музаев: Серьезных нововведений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет

В ближайшие два года не ожидается революционных изменений в едином государственном экзамене. Об этом в среду, 22 июля, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
— В ближайшие два года чего-то такого, что революционно повлияет на тот или иной предмет или вообще на экзамен, мы пока не видим, — сказал он.
По словам Музаева, до 1 сентября будут опубликованы демоверсии, в отдельные задания внесут корректировки, но в целом предметы сильно не изменятся. При этом работа по совершенствованию ЕГЭ продолжается: ведется подготовка к введению практической части по физике и химии, обсуждается расширение устной части по гуманитарным предметам. Однако эти изменения будут вводиться постепенно до 2030 года, передает ТАСС.
До этого он также добавил, что в последующие годы Единый государственный экзамен в России будет стартовать не ранее 1 июня. На это есть распоряжение президента страны Владимира Путина, и оно бессрочное.
Тем временем более 100 выпускников школ Подмосковья, набравших 200 и более баллов на ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. В этом году сразу два школьника набрали максимальные 400 баллов.