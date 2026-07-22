Житель Вяземского получил срок за похищение 12-летнего школьника

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о похищении несовершеннолетнего. Вяземский районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным в том, что в ноябре 2025 года он силой затолкал в машину 12-летнего мальчика, угрожая ему убийством. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установлено в суде, инцидент произошёл в городе Вяземском. Подсудимый, находившийся за рулём своего автомобиля марки «Nissan AD», увидел драку между детьми. В ней участвовали его сын и 12-летний потерпевший. Вместо того чтобы разнять ребят, мужчина вышел из машины и набросился на чужого ребёнка.
Согласно материалам дела, злоумышленник толкнул школьника, нанёс ему несколько ударов по голове, а затем, угрожая физической расправой, затолкал мальчика в салон легковушки. После этого он отвёз потерпевшего к дому на улице Красный Орёл и оставил там, лишь когда заметил, что за ребёнком вышел его родитель. К счастью, серьёзных травм несовершеннолетний не получил, однако сам факт похищения вызвал широкий общественный резонанс в небольшом городе.
В ходе следствия было доказано, что действия мужчины подпадают под пункты «в» и «д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение несовершеннолетнего с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Уголовное дело возбудили и расследовали следователи Вяземского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Прокуратура Хабаровского края поддерживала государственное обвинение.
Суд назначил виновному наказание — 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после выхода на свободу мужчине будет ограничена свобода ещё на полгода. В качестве дополнительной меры суд конфисковал в доход государства автомобиль, на котором преступник увёз ребёнка.
Также суд в полном объёме удовлетворил гражданский иск прокурора, заявленный в интересах потерпевшего. С осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере почти 300 тысяч рублей. Эти деньги должны быть перечислены семье 12-летнего мальчика.
Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть время на его обжалование в вышестоящей инстанции.
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