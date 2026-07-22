Житель Вяземского получил срок за похищение 12-летнего школьника

Согласно материалам дела, злоумышленник толкнул школьника, нанёс ему несколько ударов по голове, а затем, угрожая физической расправой, затолкал мальчика в салон легковушки. После этого он отвёз потерпевшего к дому на улице Красный Орёл и оставил там, лишь когда заметил, что за ребёнком вышел его родитель. К счастью, серьёзных травм несовершеннолетний не получил, однако сам факт похищения вызвал широкий общественный резонанс в небольшом городе.