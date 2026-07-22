ТАСС: российского актера Дмитрия Поднозова кремируют

В понедельник, 20 июля, из жизни ушел российский актер Дмитрий Поднозов. Ожидается его кремация. Об этом известил сын Дмитрия Поднозова в комментарии ТАСС.
По словам собеседника агентства, сейчас семья актера решает организационные вопросы. Известно, что прощание с режиссером пройдет в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк». Дата пока не называлась.
«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — сказал сын Дмитрия Поднозова.
Артист в последние полгода боролся с онкологией. Он умер от рака легких. Онкологию обнаружили осенью 2025 года. Врачи нашли у Дмитрия Поднозова рак легких с метастазами в головной мозг. Он продолжал работать, несмотря ни на что. Режиссер умер на 65-м году жизни.