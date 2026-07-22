ТАСС: российского актера Дмитрия Поднозова кремируют

Артист в последние полгода боролся с онкологией. Он умер от рака легких. Онкологию обнаружили осенью 2025 года. Врачи нашли у Дмитрия Поднозова рак легких с метастазами в головной мозг. Он продолжал работать, несмотря ни на что. Режиссер умер на 65-м году жизни.