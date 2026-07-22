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Юрист предупредил, чем опасна пересылка фото паспорта

Юрист Хаминский: пересылка фото паспорта повышает риск стать жертвой мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Хранение и пересылка фото паспорта в телефоне и мессенджерах повышают риск стать жертвой мошенников. О том, как защитить свои данные, агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

«Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства или взломе аккаунта», — пояснил эксперт.

По словам Хаминского, получив копию паспорта, мошенники могут оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты или создать поддельные документы.

Отправлять фото стоит только через защищенные официальные каналы и при реальной необходимости. Не следует хранить фото паспорта в облачных хранилищах без дополнительной защиты и регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к галерее смартфона.