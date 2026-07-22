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Райский сад за 300 рублей: Эксперт назвал деревья, которые заселят участок птицами и полезными насекомыми

Чтобы сад гудел и щебетал, не обязательно сажать лес. Достаточно выбрать правильные деревья, уверяет директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин. В беседе с Life.ru он рассказал, какие растения моментально привлекут на участок птиц и полезных насекомых, сделав его по-настоящему живым.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, раньше других участок оживляют породы, которые рано цветут и рано плодоносят. Ирга и черёмуха весной кормят пчёл, а летом дают ягоду птицам. Боярышник и рябина цветут для насекомых, а их плоды держатся до холодов и собирают дроздов и свиристелей. Эти виды работают уже со второго-третьего года.

Пять доступных деревьев:

— Рябина обыкновенная, 300−900 ₽: цветы для пчёл, ягоды до зимы для птиц, неприхотлива.

— Черёмуха обыкновенная, 300−800 ₽: ранний нектар, летние ягоды, растёт почти на любой почве.

— Боярышник, 400−900 ₽: цветёт для насекомых, колючая крона служит укрытием и гнёздами, ягоды осенью.

— Ирга, 350−900 ₽: раннее цветение и сладкие ягоды, любимы птицами, зимостойка.

— Калина обыкновенная, 350−900 ₽: цветы для насекомых, ягоды висят до зимы, любит влагу.

Цены — ориентир для молодого саженца в рознице сезона 2026; крупные экземпляры дороже в разы.

Мини-план на весь год:

Ранняя весна: ива (верба) даёт самую раннюю пыльцу, следом черёмуха и клён остролистный.

Лето: липа мелколистная как медонос, ирга и рябина в цвету и первой ягоде.

Осень и зима: рябина, калина и боярышник держат ягоды до морозов, а ель или можжевельник дают семена и укрытие.

Частые ошибки:

— Химия по любому поводу: пестициды убивают насекомых, а с ними уходит корм птиц. Только точечно.

— Выметание всей листвы и сухих стеблей: в опаде зимуют насекомые, оставьте часть в дальнем углу.

— «Стерильные» махровые гибриды: без пыльцы и плодов бесполезны, берите видовые растения.

— Один вид на весь участок: монокультура кормит недолго, нужна смесь с разным цветением.

— Слишком чистая стрижка: срезая ягодные ветки, вы забираете корм. Полезно поставить поилку.

День дачника в России отмечается 23 июля 2026 года. Узнайте историю и традиции праздника, готовые поздравления и идеи подарков для садоводов — всё в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.