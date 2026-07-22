Райский сад за 300 рублей: Эксперт назвал деревья, которые заселят участок птицами и полезными насекомыми

По словам эксперта, раньше других участок оживляют породы, которые рано цветут и рано плодоносят. Ирга и черёмуха весной кормят пчёл, а летом дают ягоду птицам. Боярышник и рябина цветут для насекомых, а их плоды держатся до холодов и собирают дроздов и свиристелей. Эти виды работают уже со второго-третьего года.