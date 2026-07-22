В СФ предложили сделать гибкими требования к привлечению IT-практиков в вузы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Законодатели предложили принять меры для устранения нормативных барьеров, которые препятствуют привлечению работающих в IT-компаниях специалистов к преподаванию, в частности, сделать более гибким обязательное требование в виде трех лет стажа. Как рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».
«Рекомендовать Минцифры России рассмотреть возможность формирования мер по устранению нормативных барьеров, препятствующих привлечению “практиков” из ИТ-компаний к образовательному процессу. В частности, у ряда вузов сохраняются требования к педагогическому стажу преподавателей не менее 3 лет, что делает невозможным участие в реализации ИТ-дисциплин действующих сотрудников отрасли», — сказано в документе.
Привлечение действующих специалистов из IT-компаний к образовательному процессу может «заметно повысить качество подготовки студентов», сказал Шейкин, комментируя документ. По его словам, технологии быстро меняются, и именно практики способны дать студентам актуальные знания о реальных задачах отрасли, современных инструментах и требованиях работодателей, однако сегодня участие таких специалистов иногда ограничивают формальные требования, в частности, например, обязательное наличие педагогического стажа. «Речь не о механическом сокращении “трех лет” до меньшего срока и не обязательно о полной отмене требования для всех случаев. Идея в том, чтобы сделать правила более гибкими и исключить ситуацию, когда формальный критерий педагогического стажа автоматически закрывает доступ в аудиторию сильным практикам из IT», — сказал сенатор.
При этом, как отметил Шейкин, важно сохранять требования к качеству обучения: помогать практикам осваивать методики преподавания, предлагать к проведению лекции и семинары, где они участвовали бы совместно с преподавателями вузов, и оценивать результаты такой работы. «Речь идет не о замене педагогов сотрудниками компаний, а о разумном объединении академической подготовки и реального отраслевого опыта. Такая модель позволит студентам лучше понимать будущую профессию, а в образовательных программах будут быстрее и эффективнее учитываться изменения, происходящие в IT-сфере», — подчеркнул парламентарий.