В СФ предложили сделать гибкими требования к привлечению IT-практиков в вузы

Привлечение действующих специалистов из IT-компаний к образовательному процессу может «заметно повысить качество подготовки студентов», сказал Шейкин, комментируя документ. По его словам, технологии быстро меняются, и именно практики способны дать студентам актуальные знания о реальных задачах отрасли, современных инструментах и требованиях работодателей, однако сегодня участие таких специалистов иногда ограничивают формальные требования, в частности, например, обязательное наличие педагогического стажа. «Речь не о механическом сокращении “трех лет” до меньшего срока и не обязательно о полной отмене требования для всех случаев. Идея в том, чтобы сделать правила более гибкими и исключить ситуацию, когда формальный критерий педагогического стажа автоматически закрывает доступ в аудиторию сильным практикам из IT», — сказал сенатор.