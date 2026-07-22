Сергей Кравчук: Поручения губернатора в Советской Гавани выполнены

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает работать в районах с мониторингом реализации нацпроектов и Атласа проблемных объектов — на этот раз он проинспектировал ход работ на объектах в Советско-Гаванском районе. Так, Сергей Кравчук проверил исполнение поручения губернатора Дмитрия Демешина в парке культуры и отдыха «Зеленый мыс». Ранее, во время посещения города Дмитрий Демешин указывал на необходимость обустройства зон для маломобильных жителей. Напомним, в 2024 году проект благоустройства зоны активного отдыха «Спортивная арена» в арке культуры и отдыха «Зеленый мыс» участвовал во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. Он занял первое место — ремонт завершился в прошлом году. На территории появилось резиновое покрытие, освещение, ограждение. Там установили спортивное оборудование, в том числе для маломобильных жителей, а еще — лавочки, урны, перголы. Работают 4 камеры видеонаблюдения, которые вошли в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Поручения, данные Дмитрием Викторовичем, были выполнены. Порадовало наличие различных зон в парке — житель любого возраста и физической подготовленности найдет себе занятие по душе. Тут и площадка с героями русских сказок, и пространство для маломобильных групп населения и спортивный сектор, на котором размещены снаряды ГТО. Кроме того, жители уже проголосовали за обустройство новой спортивной площадки в парке, которую будут благоустраивать в 2027 году», — прокомментировал председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». Также Сергей Кравчук проверил, как проходит благоустройство дворов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — например, на улице Пионерская, 18 (проект благоустройства был включен в заявку на участие в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»). «Программа “Благоустройство дальневосточных дворов “продолжает свою работу — о ее продлении мы просили полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Советская Гавань продолжает преображаться: за последние годы в городе привели в порядок 19 дворов по федеральной программе и еще 15 — благодаря грантам для ТОСов. Однако останавливаться на достигнутом рано: около половины городских территорий все еще ждут ремонта”, — отметил Сергей Кравчук. Сергей Кравчук встретился с участниками ТОС “Хозяюшка”, осмотрел спортплощадку, построенную по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, заслушал доклады о социально-экономическом развитии Советско-Гаванского района.