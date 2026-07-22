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ВС РФ вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В селе Ефремовка Харьковской области ударом беспилотника «Герань-4 Сикер» полностью выведена из строя газоперерабатывающая установка. В районе населенного пункта Зарудье Сумской области поражена электрическая подстанция мощностью 330 кВ. В результате точного прилета критически важные узлы объекта серьезно повреждены, говорится в сообщении.

До этого ВС РФ нанесли удары по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.

Также журналисты сообщили, что за прошедшую неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов.