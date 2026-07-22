Дмитрий Демешин анонсировал первый турнир по боксу на Кубок губернатора в Хабаровском крае

Особый интерес у юных боксеров вызвала личная история губернатора. Дмитрий Демешин рассказал, что в 11 лет попал в школу олимпийского резерва, в 16 выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а уже в 17 лет получил звание мастера спорта по боксу. Секрет успеха, по словам главы Хабаровского края, прост: он всегда делал в три раза больше, чем сверстники.