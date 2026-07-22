Дмитрий Демешин анонсировал первый турнир по боксу на Кубок губернатора в Хабаровском крае

На площадке культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» Дмитрий Демешин пообщался с юными боксерами сборной края. В ходе неформальной встречи глава региона поделился с будущими чемпионами ближайшими планами по развитию единоборств в крае. В числе ключевых — всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на Кубок губернатора, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Турнир, запланированный на 3−7 ноября, станет одним из важнейших спортивных событий, приуроченных к Году спорта в Хабаровском крае и реализации национальных целей, обозначенных Президентом России», — говорится в сообщении.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что бокс занимает одно из центральных мест в общей стратегии развития регионального спорта. Сегодня в крае этим видом единоборств занимаются более 4 тысяч человек, из них 1,3 тысячи проходят спортивную подготовку в спортивных школах. Краевая федерация бокса входит в десятку лучших в стране.
Дмитрий Демешин анонсировал турнир по боксу на Кубок губернатора в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин анонсировал турнир по боксу на Кубок губернатора в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин анонсировал турнир по боксу на Кубок губернатора в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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В регионе уже сложилась добрая традиция проведения крупных соревнований: турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, международный турнир памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В 2013 и 2023 годах Хабаровский край принимал чемпионат России по боксу. Имена наших спортсменов — Андрея Замкового, Савелия Садомы, Ивана Ступина, Алексея Гукова и Никиты Космана — известны далеко за пределами России.
Особый интерес у юных боксеров вызвала личная история губернатора. Дмитрий Демешин рассказал, что в 11 лет попал в школу олимпийского резерва, в 16 выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а уже в 17 лет получил звание мастера спорта по боксу. Секрет успеха, по словам главы Хабаровского края, прост: он всегда делал в три раза больше, чем сверстники.
«Именно бокс позволил мне стать тем, кем я стал — человеком. Человеком с волей. Если вы сможете спортивную дисциплину применять в жизни, вы в жизни будете побеждать!», — отметил Дмитрий Демешин.
Ребята расспросили губернатора о первом бое, коронных комбинациях, о том, как совмещать интенсивные тренировки с работой. Руководитель региона не только ответил на все вопросы, но и продемонстрировал свой любимый прием. В завершении Дмитрий Демешин выразил уверенность, что уже в ближайшее время имена юных хабаровских боксеров будут прославлять край и страну.
«А мы будем поддерживать вас, создавать условия, развивать инфраструктуру и делать все, чтобы хабаровский бокс оставался одним из сильнейших в стране», — заявил глава края.
Участники встречи выразили надежду, что практика неформального общения губернатора с молодыми и талантливыми спортсменами станет доброй традицией.