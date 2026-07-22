Генсек СНГ Лебедев: Молдавии выставят счет за неуплаченные взносы

Генсек СНГ Сергей Лебедев обратился к Молдавии. Он напомнил, что страна несколько лет не вносила взносы в бюджет Содружества. При выходе из СНГ государству выставят счет. Так Сергей Лебедев заявил в диалоге с ТАСС.
«Эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет. Не знаю, насколько это реально», — порассуждал генсек СНГ.
Он выразил надежду, что Молдавия «поступит нормально» и заплатит взносы. При этом генсек Содружества назвал любые последующие шаги страны ее правом.
Молдавия официально начала выход из СНГ в марте 2026 года. Кабинет министров одобрил денонсацию договоров, которые служат основой членства страны в рамках Содружества Независимых Государств. Депутат Госдумы и директор института стран СНГ Константин Затулин предположил, что это решение может привести к уничтожению Молдавии как государства.