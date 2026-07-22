Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Поехали» собрал около трёх тысяч участников в Комсомольске-на-Амуре

Более 150 спортсменов выступили в 11 дисциплинах уличной культуры на набережной Комсомольска-на-Амуре.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре прошёл фестиваль уличной культуры «Поехали». Масштабное событие собрало около трёх тысяч молодых людей из разных уголков Хабаровского края. Площадкой для его проведения стала набережная возле Дома молодёжи. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Своё мастерство в 11 направлениях продемонстрировали более 150 участников. В списке дисциплин — BMX, скейтбординг, самокат, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, граффити и скалолазание. Для зрителей устроили показательные выступления и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать себя в новом виде спорта или творчества.

Оценивали уровень участников федеральные эксперты. В состав жюри вошли BMX-райдер Игорь Соколов из Москвы, скейтер Руслан Ершов из Владивостока, хореограф и танцор Денис Баранов из Хабаровска, брейкдансер Вячеслав Баранов и профессиональный райдер на самокате Илья Кузьминов. Присутствие таких именитых гостей придало соревнованиям дополнительный статус.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале подчеркнул важность подобных мероприятий для развития региона. Он отметил, что власти намерены и дальше создавать возможности для молодёжи во всех муниципалитетах.

— Ребята из Комсомольска-на-Амуре показали, как много людей может собрать любимое дело, — написал Дмитрий Демешин: — Хабаровский край — регион активной и успешной молодёжи. Наши ребята не боятся проявлять себя, осваивают новые направления, добиваются результатов и меняют к лучшему пространство вокруг.

Ярким событием фестиваля стало оформление фасада Дома молодёжи. Участники направления граффити прямо во время мероприятия создали масштабный арт-объект, посвящённый дружбе народов. Теперь эта работа одно из самых заметных украшений набережной Комсомольска-на-Амуре. Местные жители уже оценили новый яркий элемент городского пейзажа.

По словам организаторов, фестиваль «Поехали» проводится в Хабаровском крае не первый год. Его главная цель: поддержка талантливой молодёжи и популяризация уличной культуры. В планах властей: расширять географию мероприятия и привлекать ещё больше участников из отдалённых районов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru