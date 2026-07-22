Фестиваль «Поехали» собрал около трёх тысяч участников в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прошёл фестиваль уличной культуры «Поехали». Масштабное событие собрало около трёх тысяч молодых людей из разных уголков Хабаровского края. Площадкой для его проведения стала набережная возле Дома молодёжи. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Организаторы подготовили насыщенную программу. Своё мастерство в 11 направлениях продемонстрировали более 150 участников. В списке дисциплин — BMX, скейтбординг, самокат, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, граффити и скалолазание. Для зрителей устроили показательные выступления и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать себя в новом виде спорта или творчества.
Оценивали уровень участников федеральные эксперты. В состав жюри вошли BMX-райдер Игорь Соколов из Москвы, скейтер Руслан Ершов из Владивостока, хореограф и танцор Денис Баранов из Хабаровска, брейкдансер Вячеслав Баранов и профессиональный райдер на самокате Илья Кузьминов. Присутствие таких именитых гостей придало соревнованиям дополнительный статус.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале подчеркнул важность подобных мероприятий для развития региона. Он отметил, что власти намерены и дальше создавать возможности для молодёжи во всех муниципалитетах.
— Ребята из Комсомольска-на-Амуре показали, как много людей может собрать любимое дело, — написал Дмитрий Демешин: — Хабаровский край — регион активной и успешной молодёжи. Наши ребята не боятся проявлять себя, осваивают новые направления, добиваются результатов и меняют к лучшему пространство вокруг.
Ярким событием фестиваля стало оформление фасада Дома молодёжи. Участники направления граффити прямо во время мероприятия создали масштабный арт-объект, посвящённый дружбе народов. Теперь эта работа одно из самых заметных украшений набережной Комсомольска-на-Амуре. Местные жители уже оценили новый яркий элемент городского пейзажа.
По словам организаторов, фестиваль «Поехали» проводится в Хабаровском крае не первый год. Его главная цель: поддержка талантливой молодёжи и популяризация уличной культуры. В планах властей: расширять географию мероприятия и привлекать ещё больше участников из отдалённых районов.
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