Фестиваль «Поехали» собрал около трёх тысяч участников в Комсомольске-на-Амуре

Организаторы подготовили насыщенную программу. Своё мастерство в 11 направлениях продемонстрировали более 150 участников. В списке дисциплин — BMX, скейтбординг, самокат, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, граффити и скалолазание. Для зрителей устроили показательные выступления и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать себя в новом виде спорта или творчества.