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Участвующие в расследованиях по НЛО чиновники из США смогут рассказать об инопланетянах

Fox News: Трамп даст бывшим госслужащим право говорить об НЛО.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне уже несколько месяцев обсуждают вопрос внеземной цивилизации. На этом фоне президент США Дональд Трамп решил дать бывшим госслужащим и подрядчикам, участвующим в расследованиях по НЛО, возможность раскрыть данные об инопланетянах. Так заявил телеканал Fox News.

Утверждается, что Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам освободить экс-госслужащих от обязательств по соглашениям о неразглашении. Располагающие данными об НЛО лица смогут обратиться в Пентагон или к президентской рабочей группе по аномальным явлениям с соответствующей информацией.

«Дональд Трамп распорядился, чтобы федеральные ведомства отменили действие ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA) для бывших государственных служащих и подрядчиков, сотрудничающих с властями по теме неопознанных аномальных явлений», — транслирует телеканал.

Еще в начале года Дональд Трамп поручил Пентагону собрать воедино и рассекретить документы, связанные с инопланетянами и НЛО. После этого началась публикация данных файлов.

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