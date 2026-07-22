Участвующие в расследованиях по НЛО чиновники из США смогут рассказать об инопланетянах

В Вашингтоне уже несколько месяцев обсуждают вопрос внеземной цивилизации. На этом фоне президент США Дональд Трамп решил дать бывшим госслужащим и подрядчикам, участвующим в расследованиях по НЛО, возможность раскрыть данные об инопланетянах. Так заявил телеканал Fox News.
Утверждается, что Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам освободить экс-госслужащих от обязательств по соглашениям о неразглашении. Располагающие данными об НЛО лица смогут обратиться в Пентагон или к президентской рабочей группе по аномальным явлениям с соответствующей информацией.
«Дональд Трамп распорядился, чтобы федеральные ведомства отменили действие ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA) для бывших государственных служащих и подрядчиков, сотрудничающих с властями по теме неопознанных аномальных явлений», — транслирует телеканал.
Еще в начале года Дональд Трамп поручил Пентагону собрать воедино и рассекретить документы, связанные с инопланетянами и НЛО. После этого началась публикация данных файлов.