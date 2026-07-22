Участвующие в расследованиях по НЛО чиновники из США смогут рассказать об инопланетянах

В Вашингтоне уже несколько месяцев обсуждают вопрос внеземной цивилизации. На этом фоне президент США Дональд Трамп решил дать бывшим госслужащим и подрядчикам, участвующим в расследованиях по НЛО, возможность раскрыть данные об инопланетянах. Так заявил телеканал Fox News.