Британский министр обороны извинился за шутку о преступниках: вот какие его слова вызвали возмущение

«Я надеюсь, что все могут видеть, что в этом подтрунивании над новым министром юстиции не было злого умысла. Но я признаю, что это очень серьезная тема, и приношу извинения за непреднамеренную обиду, нанесенную в результате этого дурачества», — написал Стритинг в социальной сети Х.