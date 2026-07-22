Британский министр обороны извинился за шутку о преступниках: вот какие его слова вызвали возмущение

Британскому главе Минобороны Уэзу Стритингу пришлось извиняться за неудачную шутку об освобождённых из тюрем преступниках. Министр во время беседы с министром юстиции Алексом Норрисом и главой МВД Шабаной Махмуд на Даунинг-стрит заявил, что Махмуд должна считать Норриса своим врагом, так как новая программа Минюста предусматривает досрочное освобождение большого числа заключённых.
Видеозапись беседы стала достоянием общественности, её опубликовал портал Guido Fawkes. После этого в сети поднялась волна возмущения.
«Я надеюсь, что все могут видеть, что в этом подтрунивании над новым министром юстиции не было злого умысла. Но я признаю, что это очень серьезная тема, и приношу извинения за непреднамеренную обиду, нанесенную в результате этого дурачества», — написал Стритинг в социальной сети Х.
Напомним, с 2024 года в Великобритании начали выпускать на свободу заключённых, отбывших 40% срока. Это связано с нехваткой мест в тюрьмах.
В среднем ежемесячно по такой схеме свободу получают 3,5 тысячи заключенных.
Накануне британский Минюст уже выслал более семи тысяч уведомлений жертвам преступлений о том, что осужденных по их делам преступников вскоре досрочно выпустят на свободу.