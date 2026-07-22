Почему боксёры уворачиваются, а врачи ставят диагноз с порога: Как мозг предсказывает будущее

Ранее стало известно, что долгие часы перед телевизором связаны с уменьшением объёма участков мозга и накоплением гиперинтенсивного белого вещества, что указывает на повреждение нервной ткани. У тех, кто очень часто смотрел телевизор, оказались меньше лобная и затылочная доли, гиппокамп и парагиппокампальная извилина, а также наблюдалось больше гиперинтенсивного белого вещества. А вот люди, которые постоянно сидели во время работы за компьютером, показали меньший объём таких повреждений и больший объём теменных, затылочных и лобных долей по сравнению с теми, кто на работе сидел редко. Даже с учётом уровня физической активности связь между частым просмотром ТВ и негативными изменениями сохранялась.