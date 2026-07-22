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Авиакомпании усилили работу по перевозке пассажиров с охотского направления из-за непогоды

Региональный Минтранс совместно с авиакомпаниями принимает дополнительные меры по вывозу пассажиров задержанных рейсов.

Источник: AmurMedia

В Охотском округе сохраняются неблагоприятные погодные условия, из-за чего в июле неоднократно вводились ограничения на выполнение авиарейсов. В результате на охотском направлении накопились задержки по 22 рейсам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

«Минтранс Хабаровского края совместно с авиакомпаниями принимает меры для скорейшей перевозки пассажиров. При этом приоритетом остаётся безопасность полетов: рейсы выполняются только с учётом фактической погоды, состояния аэродромной инфраструктуры и технических возможностей аэропортов», — говорится в сообщении.

В штатном режиме на направлении выполняется два рейса в день. 21 июля для перевозки пассажиров дополнительно задействовали воздушное судно авиакомпании «Аврора», которое выполнило рейс до Николаевска-на-Амуре. Сегодня планируется выполнение ещё двух рейсов.

На время ожидания вылета авиакомпании размещают пассажиров задержанных рейсов в гостиницах.

В Охотске администрация округа организовала переправу пассажиров с использованием плашкоута. Третий день таким способом доставляют пассажиров, вылетающих из Охотска в Хабаровск, а также прибывающих из Хабаровска и Николаевска-на-Амуре.

Сложная ситуация сохраняется и в Аяне. Из-за подтопления взлётно-посадочной полосы аэропорт временно не может работать в штатном режиме.

«Принято решение официально признать ситуацию в аэропорту чрезвычайной. В настоящее время уровень воды в реке Уйка по‑прежнему превышает отметку взлётно‑посадочной полосы, однако вода постепенно уходит и можем приступить к первоочередным восстановительным работам. Параллельно Правительство края прорабатывает вопрос организации пассажирских авиаперевозок через Нелькан с привлечением вертолёта», — сообщил глава Аяно-Маяского района Сергей Альбертовский в канале «МАХ» (12+).

В Аяно-Майском округе введён режим чрезвычайной ситуации. Это позволит организовать работы по строительству струенаправляющей дамбы. После этого специалисты ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» смогут приступить к восстановлению взлётно-посадочной полосы.

Региональный Минтранс продолжает координировать работу с авиакомпаниями, аэропортами и администрациями муниципалитетов. Дальнейшее выполнение рейсов будет зависеть от погодных условий, состояния аэродромной инфраструктуры и возможностей аэропортов.

При формировании расписания авиакомпании в первую очередь учитывают необходимость перевозки пассажиров задержанных рейсов.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Охотском округе из-за паводка перекрыли три региональные дороги. Решение принято в целях обеспечения безопасности водителей и сохранности дорожной инфраструктуры.