Авиакомпании усилили работу по перевозке пассажиров с охотского направления из-за непогоды

В штатном режиме на направлении выполняется два рейса в день. 21 июля для перевозки пассажиров дополнительно задействовали воздушное судно авиакомпании «Аврора», которое выполнило рейс до Николаевска-на-Амуре. Сегодня планируется выполнение ещё двух рейсов.