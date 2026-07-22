Жара до +30 градусов охватит Хабаровский край 22 июля

В среду, 22 июля, большая часть Хабаровского края окажется под влиянием жаркой и сухой погоды. В южных и центральных районах воздух прогреется до +29… +31 градуса, тогда как на побережье Татарского пролива и Охотского моря будет заметно прохладнее — от +18 до +27 градусов.