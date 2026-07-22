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Жара до +30 градусов охватит Хабаровский край 22 июля

Особенно заметно воздух прогреется в южных и центральных районах.

В среду, 22 июля, большая часть Хабаровского края окажется под влиянием жаркой и сухой погоды. В южных и центральных районах воздух прогреется до +29… +31 градуса, тогда как на побережье Татарского пролива и Охотского моря будет заметно прохладнее — от +18 до +27 градусов.

В Хабаровске осадков не ожидается, большую часть дня будет солнечно. Температура поднимется до +29 градусов, вечером сохранится около +25… +27 градусов, ветер останется слабым.

В Комсомольске-на-Амуре также будет сухо и преимущественно солнечно. После утренних +21 градуса воздух прогреется до +30, порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

В Бикине днём ожидается до +31 градуса. К вечеру облаков станет больше, возможны гроза и небольшой дождь, температура понизится до +23… +28 градусов.

В Вяземском день пройдёт без осадков. Воздух прогреется до +31 градуса, вечером ожидается около +29, порывы ветра могут достигать восьми метров в секунду.

В Амурске сохранится солнечная и жаркая погода. Температура повысится до +31 градуса, северо-восточный ветер будет дуть с порывами до девяти метров в секунду.

В Советской Гавани утром возможен туман, затем появятся прояснения. Около полудня воздух прогреется до +27 градусов, но к вечеру похолодает до +15… +18 градусов.

В Николаевске-на-Амуре после утреннего тумана установится переменная облачность без дождя. Днём ожидается до +20… +21 градуса, поздним вечером температура опустится до +15.

В Охотске осадков не ожидается, однако в первой половине дня местами сохранится туман. Максимальная температура составит +17… +18 градусов, порывы южного ветра достигнут семи метров в секунду.