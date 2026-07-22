Иркутские ученые получили 18 млн рублей на изучение родины Чингисхана

— Именно эта территория может считаться родиной Чингисхана и входит в ядро, из которого выросла самая могущественная кочевая держава в истории. В XX веке здесь раскопали множество средневековых погребений, однако многие данные до сих пор не опубликованы или утеряны, — рассказали в пресс-службе ИГУ.