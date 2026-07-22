Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутские ученые получили 18 млн рублей на изучение родины Чингисхана

Ученых интересуют захоронения древних монголов эпохи формирования Монгольской империи.

Источник: официальный сайт ИГУ

Иркутский государственный университет выиграл грант Российского научного фонда на изучение погребальных комплексов XI—XIV вв.еков в Юго-Восточном Забайкалье. На проект с середины 2026 года до 2029 года ежегодно будут выделять по шесть миллионов рублей.

Руководитель исследования, кандидат исторических наук Илья Уланов, рассказал, что ученых интересуют захоронения древних монголов эпохи формирования Монгольской империи.

— Именно эта территория может считаться родиной Чингисхана и входит в ядро, из которого выросла самая могущественная кочевая держава в истории. В XX веке здесь раскопали множество средневековых погребений, однако многие данные до сих пор не опубликованы или утеряны, — рассказали в пресс-службе ИГУ.

Сейчас перед исследователями стоят две главные задачи. Первая — собрать и изучить все известные материалы, включая музейные коллекции. Вторая — провести новые полевые исследования, чтобы расширить источниковую базу. Особое внимание уделят оружию, конскому снаряжению, одежде и хозяйственному инвентарю. Кроме того, иркутские археологи планируют впервые выстроить внутреннюю хронологию погребений с помощью радиоуглеродного датирования и связать их с конкретными этапами древней истории монголов.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 15 секунд изменили судьбу цирковой гимнастки, на неё с потолка рухнула огромная люстра. Подробности.