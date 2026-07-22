Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы остановить домогательства

Бывшая сотрудница скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Роза Жиль заявила, что пыталась намеренно заразиться заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), чтобы прекратить многолетнее сексуальное насилие. Об этом сообщает TMZ.
По словам женщины, она познакомилась с Эпштейном, чтобы получить работу после неудачной попытки построить карьеру модели. Уже во время первого собеседования финансист потребовал от нее оголить грудь и сделать ему массаж ног, после чего начал трогать ее и мастурбировать.
Жиль рассказала, что на тот момент Эпштейн уже находился под следствием по делу о принуждении несовершеннолетних к проституции и носил электронный браслет. Сексуальное насилие продолжалось несколько лет сначала в его поместье во Флориде, а затем в Нью-Йорке.
— Я бегала по Нью-Йорку, пытаясь подцепить ЗППП, чтобы уничтожить педофила, — вспомнила она.
Женщина пояснила, что не рассчитывала на помощь правоохранительных органов и считала, что венерическая болезнь может стать единственным способом остановить домогательства Эпштейна, говорится в материале.
Ранее одна из предполагаемых жертв известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в изнасиловании.