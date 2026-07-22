Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы остановить домогательства

Жиль рассказала, что на тот момент Эпштейн уже находился под следствием по делу о принуждении несовершеннолетних к проституции и носил электронный браслет. Сексуальное насилие продолжалось несколько лет сначала в его поместье во Флориде, а затем в Нью-Йорке.