В МЧС рассказали, чем опасен алкоголь при купании

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности, он также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
«Алкоголь сильно снижает реакцию человека и чувство опасности при купании. Кроме того, увеличивается риск переохлаждения организма и появления судорог в воде», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и проводится проверка дна водоема.
«Избегайте диких водоемов с быстрым течением, водоворотами и илистым дном. В случае происшествий незамедлительно звоните по телефонам “112” или “101”, — посоветовал представитель ведомства.