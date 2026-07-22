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В МЧС рассказали, чем опасен алкоголь при купании

МЧС: прием алкоголя перед купанием увеличивает риск переохлаждения организма.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности, он также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

«Алкоголь сильно снижает реакцию человека и чувство опасности при купании. Кроме того, увеличивается риск переохлаждения организма и появления судорог в воде», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и проводится проверка дна водоема.

«Избегайте диких водоемов с быстрым течением, водоворотами и илистым дном. В случае происшествий незамедлительно звоните по телефонам “112” или “101”, — посоветовал представитель ведомства.

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