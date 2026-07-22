Около 3 тысяч зрителей собрал фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре

«Мое направление — кикскутер, самокат. Я катаюсь уже 6 лет, за это время было много падений, много соревнований. Это мое второе участие в таких стартах, в 2023 году я уже выступал в проекте “Поехали”. Впечатления от фестиваля очень сильные. Особенно приятно, что приехал Илья Кузьминов. Для меня он один из ориентиров в этом виде спорта, и увидеть его здесь было очень круто. Если сравнивать с прошлым фестивалем, то этот масштабнее и интереснее. Здесь больше людей, больше движения, и сама площадка очень подходит для катания», — рассказал участник события Максим Юрец.