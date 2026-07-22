Около 3 тысяч зрителей собрал фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре

На набережной Комсомольска-на-Амуре прошел фестиваль уличной культуры и спорта «Поехали», который собрал более 150 участников и порядка 3 000 гостей. Мероприятие реализовано в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В программу вошли BMX, скейтбординг, самокат, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание», — говорится в сообщении.
На протяжении дня зрители наблюдали за соревнованиями, показательными выступлениями и открытыми мастер-классами, а эксперты федерального уровня оценивали мастерство участников.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
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Особую атмосферу фестивалю задали приглашенные представители российской уличной культуры, выступившие также в роли членов жюри. Среди них были райдер BMX Игорь Соколов из Москвы, скейтер Руслан Ершов из Владивостока, хореограф и танцор Денис Баранов из Хабаровска, брейкдансер Вячеслав Баранов, а также профессиональный райдер на самокате Илья Кузьминов.
«На фестиваль я приехал как эксперт-судья, а также провел мастер-класс для местных ребят. Организация фестиваля очень порадовала. Чем больше у ребят будет возможностей выезжать в другие города, кататься в сильных парках и обмениваться опытом, тем быстрее будет расти их уровень. Что касается молодёжи, которая собралась здесь, впечатление очень хорошее. Это активные, заинтересованные ребята, видно, что им действительно интересно это направление», — отметил Игорь Соколов.
По итогам фестиваля победителями в направлении воркаут стали Артем Зазуленко, Илья Овсянников, Роман Еремкин, Семен Зазуленко, Куделин Семён, Дмитрий Шильников и другие спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих номинациях. В хип-хопе победу одержали Диана Стукушкина и Вероника Пыжьянова. В брейкинге лучшими стали Артем Галуза и Илья Кисельников. В футбольном фристайле призовые места заняли Тимур Коваев, Егор Улитко и Арсений Сердюков. В стритболе победили команды «Орлан», «Спартак» и «37». В направлении самоката лучшим признан Дмитрий Фатаев, а в BMX победителем стал Семен Самко.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
Фестиваль уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Максим Якимов.
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«Мое направление — кикскутер, самокат. Я катаюсь уже 6 лет, за это время было много падений, много соревнований. Это мое второе участие в таких стартах, в 2023 году я уже выступал в проекте “Поехали”. Впечатления от фестиваля очень сильные. Особенно приятно, что приехал Илья Кузьминов. Для меня он один из ориентиров в этом виде спорта, и увидеть его здесь было очень круто. Если сравнивать с прошлым фестивалем, то этот масштабнее и интереснее. Здесь больше людей, больше движения, и сама площадка очень подходит для катания», — рассказал участник события Максим Юрец.
Отдельным ярким событием фестиваля стала стрит-арт программа. Граффити-райтеры в режиме реального времени оформили фасадную стену у Дома молодежи масштабным арт-объектом в стилистике дружбы народов, превратив её в одно из самых заметных визуальных украшений набережной.
В комитете по делам молодежи отметили, что фестиваль «Поехали» показал: уличная культура в Комсомольске-на-Амуре растёт и объединяет спортсменов, творческую молодёжь и зрителей.