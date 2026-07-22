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США одиннадцатую ночь подряд атакуют Иран

ВС США начали одиннадцатую серию ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США приступили к очередной серии ударов по Ирану. Страна подвергается атакам одиннадцатую ночь подряд. О начале боевых действий оповестило СЕНТКОМ в соцсети Х.

В сообщении вновь указали на причину нанесения ударов по Ирану. Командование ВС США считает, что таким образом американцы смогут ослабить возможности Тегерана в Ормузском проливе.

«Силы CENTCOM начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США», — заявили в пресс-службе командования.

Иранские военные несколькими часами ранее пригрозили Вашингтону. Тегеран жестко ответит в случае ударов по ядерным объектам в исламской республике. ВС атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке. Достанется и их союзникам, заявили военные Ирана.

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