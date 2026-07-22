T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов — ComNews Research

Мобильный оператор T2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов. Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности «большой четверки». Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими. Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия. Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от «Солара». Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке. Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2: «Лидерство в исследовании ComNews — результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире». Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2: «Кибербезопасность сегодня — это базовый минимум, а не премиальная опция. Поэтому мы постоянно отслеживаем мошеннические сценарии и внедряем новые сервисы, которые позволяют нашим абонентам чувствовать себя в безопасности на просторах цифрового мира. Базовый уровень защиты доступен всем клиентам T2 абсолютно бесплатно, и это уже гарант надежности. Однако при желании клиент может выйти на еще более продвинутый уровень, подключив дополнительные опции». Реклама ООО «Т2 Мобайл» erid: 2VtzqvwevhQ.