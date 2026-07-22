Тактильная плитка для слепых появится в селе Хабаровского района

В селе Краснореченское Хабаровского района появится тактильная плитка для слепых — на улице Мостовой в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы по возведению инфрастру структуры для людей с ограниченными возможностями. На эти цели из бюджета выделили 90 млн рублей. Подрядчик уже приступил к очистке территории и демонтажу старых объектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как подчеркнули в правительстве Хабаровского края, улица Мостовая — одна из главных дорожных артерий села. По ней легко добраться до ключевых объектов: дома культуры, начальной школы, детских садов и остановки автобусов межмуниципального значения.
— Создаем полноценную, удобную и безопасную среду для всех жителей села. Мы системно подходим к каждому объекту, учитываем не только транспортный поток, но и потребности маломобильных групп населения. Впервые устанавливаем в Краснореченском тактильную плитку для людей с нарушениями зрения. Это важный шаг к тому, чтобы каждый житель мог свободно и уверенно передвигаться по родному селу, — отметили в министерстве транспорта Хабаровского края.
Следующим этапом станет устройство дорожной одежды, укладка стальных водопропускных труб и нанесение покрытия из асфальтобетонной смеси.
— Очень рады, что наш участок дороги попал в президентский нацпроект. Теперь Мостовая станет удобнее не только для автомобилистов, но и для нас, пешеходов. Мне кажется, что проблемы с доступной средой есть по всему региону и очень здорово, что их решают даже в небольших населенных пунктах, — сказала одна из местных жительниц.
Согласно плану, работы должны завершить осенью 2026 года.