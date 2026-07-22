Тактильная плитка для слепых появится в селе Хабаровского района

— Очень рады, что наш участок дороги попал в президентский нацпроект. Теперь Мостовая станет удобнее не только для автомобилистов, но и для нас, пешеходов. Мне кажется, что проблемы с доступной средой есть по всему региону и очень здорово, что их решают даже в небольших населенных пунктах, — сказала одна из местных жительниц.