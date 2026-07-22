Налоговые льготы для инвалидов и многодетных станут автоматическими с 2027 года

На федеральном уровне от транспортного налога освобождены Герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. В регионах могут действовать дополнительные льготы. Многодетные семьи освобождаются от налога на землю за участок до шести соток — если участок больше, налог начислят только с площади выше шести соток. Эвакуированным жителям не придется заявлять о праве на освобождение от налога на недвижимость на время действия режима ЧС, говорится в материале.