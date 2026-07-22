Налоговые льготы для инвалидов и многодетных станут автоматическими с 2027 года

С 2027 года ряду категорий граждан не придется подтверждать льготы по имущественным налогам — они будут предоставляться автоматически, напомнил сенатор Айрат Гибатдинов в комментарии «Газете.Ru».
— С 2027 года некоторым категориям граждан делать этого не придется, льгота будет предоставляться им автоматически, потому что всю информацию ФНС получит от профильных ведомств, — сказал он.
Автоматически льготу получат инвалиды со специально оборудованными автомобилями, многодетные семьи с тремя и более детьми — на земельный участок до шести соток, а также эвакуированные жители территорий, где объявлен режим ЧС.
На федеральном уровне от транспортного налога освобождены Герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. В регионах могут действовать дополнительные льготы. Многодетные семьи освобождаются от налога на землю за участок до шести соток — если участок больше, налог начислят только с площади выше шести соток. Эвакуированным жителям не придется заявлять о праве на освобождение от налога на недвижимость на время действия режима ЧС, говорится в материале.
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