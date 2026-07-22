Дорожные службы приступили к ремонту трассы Аэропорт — Охотск после паводка

Как сообщил глава Охотского муниципального округа Максим Климов в своём телеграм-канале, сегодня специалисты приступили к восстановлению дорожного полотна. Рабочим удалось частично отремонтировать участки на 10-м и 11-м километрах трассы. На этих отрезках организован проезд в одну колею. Это сделано для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход спецтехники к местам дальнейших работ.