Дорожные службы приступили к ремонту трассы Аэропорт — Охотск после паводка

В Охотском муниципальном округе Хабаровского края начались восстановительные работы на автодороге Аэропорт — Охотск, пострадавшей от прошедших дождей. Ситуация с паводком постепенно стабилизируется, и там, где вода уже сошла, дорожные службы вышли на ремонт. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил глава Охотского муниципального округа Максим Климов в своём телеграм-канале, сегодня специалисты приступили к восстановлению дорожного полотна. Рабочим удалось частично отремонтировать участки на 10-м и 11-м километрах трассы. На этих отрезках организован проезд в одну колею. Это сделано для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход спецтехники к местам дальнейших работ.
Однако полностью восстановить движение пока не получается. Дальнейшая часть трассы по-прежнему скрыта под водой. Уровень воды на затопленных участках остаётся критически высоким, что не позволяет проводить ремонтные работы.
Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры Александр Милостивенко уточнил ситуацию. По его словам, сквозной проезд по трассе временно закрыт для всех видов транспорта.
— Наиболее проблемная точка сейчас — 12-й километр, где образовался перелив, — отметил Александр Милостивенко. — Ширина перелива составляет около 30 метров, а глубина достигает 180 сантиметров. Сила течения там очень велика, поэтому любые работы невозможны и небезопасны для людей.
Глава Охотского района Максим Климов поблагодарил оперативные службы за слаженную работу. Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Завтра специалисты вновь проведут осмотр дорожного полотна. Если уровень воды позволит и условия станут безопасными, восстановление трассы продолжится.
В администрации Охотского муниципального округа добавили, что подвоз продуктов и товаров первой необходимости в населённые пункты, расположенные за переливом, пока осуществляется по объездным путям. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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