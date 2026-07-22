Антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла вернулась в лидеры продаж в России

Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» снова вошел в число самых продаваемых книг в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные книжного рынка.
По информации крупнейшей книжной сети страны, за январь-июнь 2026 года роман занял третье место среди всех книг по продажам в магазинах. В сегменте художественной литературы «1984» оказался на второй строчке. За полгода было продано 19,2 тыс. экземпляров.
Президент Ассоциации книгораспространителей России Светлана Зорина также отметила, что в совокупном рейтинге участников ассоциации антиутопия Оруэлла занимает второе место среди художественных книг.
Лидером продаж в художественной литературе стал роман японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». По данным книжной сети и ассоциации, эта книга также стала первой среди всех книг с результатом 43 тыс. проданных экземпляров.
По данным «Ведомостей», роман «1984» уже попадал на верхние позиции книжных рейтингов в 2020—2022 годах. Теперь интерес читателей к антиутопии снова заметно вырос.
(Фото: magnific.com).