Новые меры поддержки получат более 8 тысяч учителей Хабаровского края

Российские учителя получат дополнительную поддержку благодаря новому указу Владимира Путина, который призван поднять престиж профессии и обеспечить педагогам достойные условия труда. В Хабаровском крае эта инициатива напрямую коснется более восьми тысяч школьных работников. Кроме того, в регионе продолжится реализация программ профессионального развития педагогов по линии нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Указ президента вступил в силу 20 июля. Документ формирует единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки. По поручению главы региона Дмитрия Демешина с 2025—2026 учебного года введены две новые меры: Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья. Мы сохранили и традиционные выплаты для молодых педагогов: единовременное пособие в размере 8 окладов, а также ежемесячные выплаты, которые выплачиваются в течение первых 3 лет работы», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Новый указ президента гарантирует педагогам бесплатное дополнительное образование и постоянное методическое сопровождение. За учителями, впервые приступающими к работе, теперь обязательно будет закрепляться наставник на срок не менее одного года. Кроме того, педагоги получают бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам, созданным за счет бюджета.
Также учителя получили право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы и право бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц. Педагоги также смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и реализацией трудовых прав. Региональным властям рекомендовано предусмотреть прием детей учителей в детские сады в первоочередном порядке.
«Правительству РФ поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки, а также внести необходимые изменения в законодательство. Предоставление новых мер поддержки не повлечет за собой уменьшения объема уже действующих региональных мер», — уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Напомним, что по поручению губернатора Дмитрия Демешина с 1 января 2026 года оклады педагогов в регионе увеличены на 25%. Повышение коснулось всех педагогических работников муниципальных и государственных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и краевых учреждений среднего профессионального образования.