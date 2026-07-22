Новые меры поддержки получат более 8 тысяч учителей Хабаровского края

«Указ президента вступил в силу 20 июля. Документ формирует единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки. По поручению главы региона Дмитрия Демешина с 2025—2026 учебного года введены две новые меры: Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья. Мы сохранили и традиционные выплаты для молодых педагогов: единовременное пособие в размере 8 окладов, а также ежемесячные выплаты, которые выплачиваются в течение первых 3 лет работы», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.