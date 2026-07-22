В России анонсировали летнюю перепись воробьев: как считают пернатых

В России с 8 по 16 августа пройдет летняя перепись воробьев. В последний раз акцию провели в середине февраля. По тем результатам, в стране насчитали более 320 тысяч воробьев. О новой акции рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая в диалоге с РИА Новости.
«Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой», — поделилась эксперт.
Летом, отметила Анна Мостовая, особое внимание уделяется интересным наблюдениям. Участники акции ищут воробьев с необычными окрасами. Они также обращают особое внимание на гибридов.
В России в 2030 году проведут перепись населения. На этот раз мероприятия пройдут в онлайн-формате.