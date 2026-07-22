В России анонсировали летнюю перепись воробьев: как считают пернатых

«Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой», — поделилась эксперт.