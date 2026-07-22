В Госсовете призвали учить молодежь критически оценивать информацию от ИИ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Молодежь необходимо обучать критически оценивать информацию, в том числе полученную с помощью искусственного интеллекта, а также перепроверять данные из различных источников. Об этом ТАСС сообщила председатель подкомиссии Госсовета «О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов», губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.
«Сегодня искусственный интеллект стал частью нашей жизни. Он дает много новых возможностей. Но важно проверять информацию, предоставляемую ИИ. Оценивать, насколько она соответствует действительности. Искусственный интеллект может дать основу, но решение о том, использовать ли этот материал, доработать его или отнестись к нему критически, остается за человеком», — сказала она.
Костюк подчеркнула, что особую роль в формировании навыков критического мышления должны играть образовательные учреждения.
«Я считаю, что школы и другие образовательные учреждения играют ключевую роль в обучении тому, как правильно использовать информацию. Русский человек всегда отличался умением мыслить, анализировать и доходить до самой сути», — отметила Костюк.