В Госсовете призвали учить молодежь критически оценивать информацию от ИИ

«Сегодня искусственный интеллект стал частью нашей жизни. Он дает много новых возможностей. Но важно проверять информацию, предоставляемую ИИ. Оценивать, насколько она соответствует действительности. Искусственный интеллект может дать основу, но решение о том, использовать ли этот материал, доработать его или отнестись к нему критически, остается за человеком», — сказала она.