Хабаровчанин с ножом угрожал сожительнице в общежитии

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.