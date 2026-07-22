Хабаровчанин с ножом угрожал сожительнице в общежитии

В Железнодорожном районе Хабаровска 30-летний мужчина угрожал расправой своей сожительнице во время ссоры. Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию, сообщает hab.aif.ru.
Конфликт произошёл в комнате общежития, где проживала пара. В разгар спора мужчина взял нож, продемонстрировал его женщине и стал высказывать угрозы физической расправы.
Участковые уполномоченные отдела полиции № 5 задержали горожанина. Нож изъяли, а показания потерпевшей легли в основу уголовного дела.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.