Вмешательство прокуратуры помогло ликвидировать свалку в поселке Ягодном

Прокуратура Комсомольского района проверила соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и обнаружила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Она находилась возле продуктового магазина на улице Железнодорожной в поселке Ягодном. Районная прокуратура потребовала от ответственных лиц ликвидировать эту нелегальную свалку, что и было сделано.