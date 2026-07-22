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Вмешательство прокуратуры помогло ликвидировать свалку в поселке Ягодном

Прокуратура Комсомольского района проверила соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и обнаружила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Она находилась возле продуктового магазина на улице Железнодорожной в поселке Ягодном. Районная прокуратура потребовала от ответственных лиц ликвидировать эту нелегальную свалку, что и было сделано.

Прокуратура Комсомольского района проверила соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и обнаружила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Она находилась возле продуктового магазина на улице Железнодорожной в поселке Ягодном. Районная прокуратура потребовала от ответственных лиц ликвидировать эту нелегальную свалку, что и было сделано.