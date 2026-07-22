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Иранский город Бушер подвергся ударам: повреждены два объекта

Tasnim: авиаудар нанесен по городу Бушер в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС Соединенных Штатов начали одиннадцатую волну ударов по Ирану. Взрывы прогремели уже в нескольких городах исламской республики. Авиаудар нанесен, в том числе, по Бушеру, сообщает агентство Tasnim.

Не обошлось без повреждений на земле. В результате атаки ВС США по Бушеру пострадали два объекта. Какие именно, не уточняется. По данным агентства, местные спецслужбы продолжают оценивать ущерб.

Сообщается также о взрывах в городах Бендер-Махшехр и Бехбехан. Утверждается, что ВС США атаковали, кроме того, Тебриз и Чабахар.

Wall Street Journal заявила, что Белый дом не может обеспечить защиту своих военных объектов на Ближнем Востоке. В Иордании при ударах Ирана погибли американские солдаты. Власти США не могут обезопасить 50 тысяч своих солдат, пишет газета.

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