Иранский город Бушер подвергся ударам: повреждены два объекта

Военные ВС Соединенных Штатов начали одиннадцатую волну ударов по Ирану. Взрывы прогремели уже в нескольких городах исламской республики. Авиаудар нанесен, в том числе, по Бушеру, сообщает агентство Tasnim.
Не обошлось без повреждений на земле. В результате атаки ВС США по Бушеру пострадали два объекта. Какие именно, не уточняется. По данным агентства, местные спецслужбы продолжают оценивать ущерб.
Сообщается также о взрывах в городах Бендер-Махшехр и Бехбехан. Утверждается, что ВС США атаковали, кроме того, Тебриз и Чабахар.
Wall Street Journal заявила, что Белый дом не может обеспечить защиту своих военных объектов на Ближнем Востоке. В Иордании при ударах Ирана погибли американские солдаты. Власти США не могут обезопасить 50 тысяч своих солдат, пишет газета.