Авиарейсы в Аян в Хабаровском крае отменили до пятницы

Низкая облачность в Николаевске-на-Амуре вынуждает переносить вылеты рейсов. Так, рейс 407 за 16 июля из Николаевска-на-Амуре в Чумикан задерживается до 12:00. Вылет рейса 407 за 22 июля в этом направлении задерживается до 13:00.