Авиарейсы в Аян в Хабаровском крае отменили до пятницы

Неблагоприятные погодные условия в ряде муниципалитетов Хабаровского края вынуждают авиакомпании корректировать график выполнения рейсов. До пятницы приостановлено воздушное сообщение с Аяном, рейсы в Чумикан планируют на более позднее время, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вылет рейсов на аянском направлении приостановлен до пятницы 24 июля включительно. В аэропорту «Мунук» подтоплена грунтовая взлетно-посадочная полоса. Восстановление возможно только после оборудования струенаправляющей дамбы.
Сегодня на 11:20 запланировано отправление рейса 401 за 17 июля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.
Низкая облачность в Николаевске-на-Амуре вынуждает переносить вылеты рейсов. Так, рейс 407 за 16 июля из Николаевска-на-Амуре в Чумикан задерживается до 12:00. Вылет рейса 407 за 22 июля в этом направлении задерживается до 13:00.
Вылет рейса 469 из Хабаровска в Богородское планируется в 17:00.